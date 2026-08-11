PNC Infratech: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PNC Infratech hat am 08.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,94 INR. Im Vorjahresviertel waren 16,81 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,88 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 14,23 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at