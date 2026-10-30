PNC Infratech gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PNC Infratech präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4,47 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PNC Infratech 8,41 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,28 Prozent auf 13,22 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at