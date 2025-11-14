PNC Infratech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PNC Infratech stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,41 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,25 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,28 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,27 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at