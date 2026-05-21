PNC Infratech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PNC Infratech präsentierte in der am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 4,20 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PNC Infratech 2,94 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,11 Prozent auf 16,17 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 4,29 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 16,03 Milliarden INR gesehen hatten.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 32,42 INR. Im Vorjahr waren 31,79 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 53,68 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 8,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 58,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at