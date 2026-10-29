PNC Process Systems legte Quartalsergebnis vor

PNC Process Systems lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PNC Process Systems ein EPS von 0,120 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PNC Process Systems in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 621,3 Millionen CNY im Vergleich zu 758,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at