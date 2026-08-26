PNC Process Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PNC Process Systems hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

PNC Process Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,56 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 54,65 Prozent auf 399,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 880,0 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at