PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|
01.10.2025 14:42:42
PNE AG erhält Zuschlag bei Windenergieanlagen für insgesamt 143 Megawatt
DOW JONES--Die PNE-Gruppe hat den Zuschlag für Windenergieanlagen an Land in drei Bundesländern mit einer Gesamtleistung von gut 143 Megawatt erhalten. Wie der im SDAX und TecDAX notierte Windparkprojektierer mitteilte, wird das Unternehmen in Nordrhein-Westfalen den Energiepark "Niederkrüchten" mit fünf Windenergieanlagen und einer Leistung vom 36,0 Megawatt (MW) errichten.
In Brandenburg erhielt PNE bei Erweiterung des Windparks "Gerdshagen" mit einer Windenergieanlage und einer Leistung von 7,2 MW in der Ausschreibung den Zuschlag. In Niedersachsen entsteht das Repowering-Projekt "Hassendorf" mit zwei Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von 14,4 Megawatt.
Ebenfalls in Niedersachsen sollen im Windpark "Überhäsiges Viertel" insgesamt zwölf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 85,8 MW entstehen. Hierbei handelt es sich laut Mitteilung um ein Kooperationsprojekt zwischen Volksbanken im Landkreis Cloppenburg und PNE.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 01, 2025 08:43 ET (12:43 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PNE AGmehr Nachrichten
|
14:42
|PNE AG erhält Zuschlag bei Windenergieanlagen für insgesamt 143 Megawatt (Dow Jones)
|
14:05
|EQS-News: PNE AG bei Windenergieausschreibungen an Land mit 57,8 MW erfolgreich (EQS Group)
|
09:31
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
08:30
|EQS-News: Turning old into new: PNE and e.disnatur plan to repower the Seelow wind farm (EQS Group)
|
08:30
|EQS-News: Aus Alt mach Neu: PNE und e.disnatur planen den Windpark Seelow zu repowern (EQS Group)
|
30.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
29.09.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)