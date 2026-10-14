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Weniger Gewinn erwartet 14.10.2026 13:27:00

PNE-Aktie deutlich unter Druck: Prognosesenkung nach Verzögerungen bei Verkäufen

PNE-Aktie deutlich unter Druck: Prognosesenkung nach Verzögerungen bei Verkäufen

Der Windparkprojektierer PNE erwartet wegen Verschiebungen einzelner Projekte in diesem Jahr deutlich weniger Gewinn.

Eine Kappung der Jahresergebnisziele hat am Mittwoch die Aktien von PNE auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren fallen lassen. Weit abgeschlagen auf dem letzten Platz im Nebenwerteindex SDAX brachen die Anteile um 18,03 Prozent auf 5,82 Euro ein. Damit summiert sich der Kursverlust seit dem Jahreswechsel auf rund 43 Prozent.

Erneuter Kurssturz nach gesenkten Zielen

Es ist bereits der zweite heftige Rückschlag für die Aktie im laufenden Jahr. Ausgehend vom Ende März erreichten Zwischentief bei 7,22 Euro war der Kurs im Sommer noch bis auf 11,86 Euro geklettert. Als sich vor rund zwei Monaten abzeichnete, dass sich die Suche nach einem neuen Eigentümer schwierig gestaltet, verloren die Papiere innerhalb von zwei Tagen ein Viertel ihres Wertes. Anschließend bewegte sich der Kurs seitwärts, bis die gekappten Jahresziele den nächsten Einbruch auslösten.

Wegen Verschiebungen einzelner Projekte erwartet der Windparkentwickler für 2026 deutlich weniger Gewinn. Als Gründe nannte PNE ein schwieriges Umfeld und verzögerte Verkäufe. Ergebnisbeiträge, die ursprünglich für dieses Jahr vorgesehen waren, würden teilweise erst 2027 realisiert. Zugleich will das Unternehmen einige Windparks, die eigentlich verkauft werden sollten, im eigenen Bestand behalten.

Liquidität und Refinanzierung rücken in den Fokus

Angesichts der Verzögerungen rücken die Liquidität und die Refinanzierung des Unternehmens stärker in den Mittelpunkt, schrieb Philipp Kaiser vom Analysehaus MPCM. Er verwies auf die zum Ende des zweiten Quartals gesunkenen liquiden Mittel und anstehende Fälligkeiten im Jahr 2027. PNE habe den Verkauf von Anlagen aus dem eigenen Stromerzeugungsportfolio als eine Möglichkeit zur Sicherung der Liquidität genannt. Die Entscheidung, operative Windparks zu behalten, schränke diese Option allerdings ein, merkte Kaiser an. Dafür blieben wiederkehrende Erträge aus der Stromerzeugung erhalten.

In seinem Bewertungsmodell unterstellt der Analyst, dass PNE die 2027 fällige Anleihe ohne Refinanzierung zurückzahlt. Durch die verzögerten Projektverkäufe bleibe Kapital bis zur Fälligkeit länger gebunden. Kaiser kündigte an, seine Schätzungen für PNE zu überprüfen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: PNE

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