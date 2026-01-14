PNE Aktie

Wertberichtigungen 14.01.2026 16:35:39

PNE-Aktie fällt: Ergebnis 2025 enttäuscht

PNE-Aktie fällt: Ergebnis 2025 enttäuscht

Der Windparkbetreiber PNE muss Wertberichtigungen in seiner Projektpipeline vornehmen und bleibt daher 2025 hinter seinen Ergebniserwartungen zurück.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2025 vorläufigen Zahlen zufolge bei 45 bis 60 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Cuxhaven mit. Bislang hat PNE 70 bis 110 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Bereinigt würde das Ebitda bei 70 bis 80 Millionen Euro liegen.

Abschreibungsbedarf hat PNE den Angaben zufolge vor allem in Kanada, Spanien und Rumänien. Der Konzern begründete dies mit "wesentlich veränderten Marktbedingungen". Die Wertberichtigungen hätten keine Auswirkung auf die Liquidität. PNE sieht mit dieser Maßnahme "alle erkennbaren" Risiken für die Bewertung der Projektpipeline berücksichtigt. Die endgültigen Zahlen für 2025 will der Windparkbetreiber am 26. März veröffentlichen.

Die im SDAX notierte Aktie verliert via XETRA nach diesen Nachrichten 2,33 Prozent auf 10,08 Euro.

/nas/jha/

CUXHAVEN (dpa-AFX)

Bildquelle: PNE

