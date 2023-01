PNE-Aktie fester: PNE-Bieterrennen tritt offenbar in heiße Phase ein

Das Bieterrennen um das momentan von der US-Investmentbank Morgn Stanley gehaltene Aktienpaket am Windpark-Projektentwickler PNE geht offenbar in die heiße Phase.

In der letzten Runde verhandle der Großaktionär nur noch mit Infrastrukturfonds, berichtete die "Wirtschaftswoche" (Wiwo) am Freitag unter Berufung informierte Kreise. Dabei konkurriere der australische Infrastrukturspezialist Macquarie mit einem Vehikel des weltgrößten US-Fondsverwalters Blackrock. Beide Offerten bewerten PNE demnach insgesamt mit einem Wert, der über dem aktuellen Börsenwert von 1,5 Milliarden Euro von PNE liegt.

Die PNE-Aktie zog am Freitag kurz um 3,3 Prozent an, kam anschließend aber wieder zurück und notierten mit 20,35 Euro noch 1,85 Prozent im Plus. "Weder PNE, noch Morgan Stanley reagierten zunächst auf die kurzfristige Bitte um ein Statement."

Morgan Stanley hatte die Anteile 2019 für 4 Euro das Stück erworben und will einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg von Ende 2022 zufolge beim Verkauf mehr als 25 Euro je Anteil erlösen, hieß es weiter. Die Gesamtbewertung würde damit bei mehr als 1,9 Milliarden Euro liegen. Die Offerten von Macquarie und Blackrock bewerten PNE laut dem Wiwo-Bericht von Freitag zumindest mal mit mehr als dem aktuellen Marktwert.

PNE hatte Ende Oktober mitgeteilt, dass die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH ergebnisoffene Gespräche mit möglichen Interessenten über einen vollständigen Erwerb ihrer Anteile führen will. Ende November hatte PNE-Chef Markus Lesser bei einer Kapitalmarktkonferenz in Frankfurt gesagt, dass zahlreiche Anfragen eingegangen sind. Eine Entscheidung soll seinen Worten nach bis Februar oder März fallen.

Sollte das Photon Management die gesamte Beteiligung an einen Erwerber veräußern, müsste dieser ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot oder ein Pflichtangebot zum Erwerb aller übrigen PNE-Anteile abgeben.

