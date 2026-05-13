PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|Gewinnsprung
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13.05.2026 11:32:40
PNE-Aktie legt zu: Operativer Gewinn vervielfacht sich im ersten Quartal
Auch zeigte das Sparprogramm Wirkung. Der um Einmaleffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vervielfachte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3,6 auf nun 17,9 Millionen Euro, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Cuxhaven mit. Gesamtleistung und Umsatz verbesserten sich ebenfalls und das Betriebsergebnis fiel nach einem Verlust im Vorjahr jetzt wieder positiv aus. Die Jahresprognose bestätigte PNE, laut der 2026 ein bereinigtes operatives Ergebnis von 110 bis 140 Millionen Euro erreicht werden soll.
Die PNE-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,62 Prozent auf 9,70 Euro.
/lew/zb
CUXHAVEN (dpa-AFX)
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Bildquelle: PNE