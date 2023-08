PNE-Aktie legt zu: PNE bekommt neuen Finanzvorstand

Harald Wilbert werde zum 1. April 2024 die Aufgaben von Jörg Klowat übernehmen, der PNE auf eigenen Wunsch verlasse, teilte das SDAX -Unternehmen am Freitag in Cuxhaven mit. Mitte Oktober soll Wilbert bereits ohne Ressort in den Vorstand einziehen, um in der Zwischenzeit das Unternehmen kennenzulernen. Wilbert kommt vom Agrarkonzern BayWa , wo er zuletzt die Finanzgeschäfte der Tochter für Erneuerbare Energien leitete.

Die PNE-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,48 Prozent auf 12,50 Euro.

CUXHAVEN (dpa-AFX)