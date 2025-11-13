PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|Trotz schwachem Windjahr
|
13.11.2025 08:28:39
PNE-Aktie: PNE zeigt Stärke und hält an Zielen fest
PNE befinde sich auf der Zielgeraden für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025, sagte Chef Heiko Wuttke laut Mitteilung bei der Vorlage des Quartalsberichts am Donnerstag in Cuxhaven. Der Manager bestätigte die Jahresprognose. Nach dem schwachen Jahresstart mit für PNE ungünstigen Windverhältnissen, haben sich diese mittlerweile etwas verbessert. Insgesamt bleibe 2025 ein bisher ein schwaches Windjahr und die Stromproduktion der PNE-Windparks war entsprechend niedriger als erwartet. Gleichzeitig kommt das Unternehmen bei den Projektverkäufen aber voran und Wuttke erwartet im vierten Quartal weitere Verkäufe in Deutschland, Polen oder Frankreich.
Die Gesamtleistung von PNE stieg in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf fast 264 Millionen Euro. Der Umsatz verdoppelte sich nahezu auf gut 142 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit knapp 27 Millionen Euro mehr als viermal so viel wie zuvor. Unterm Strich reduzierte sich der Verlust von gut 49 auf nun gut 36 Millionen Euro.
/lew/stk
CUXHAVEN (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: PNE
