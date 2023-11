PNE-Aktie tiefer: PNE bestätigt Ziele trotz schwachem Ergebnis

Für 2023 rechnet PNE unverändert mit einem operativen Gewinn (Ebitda) von 30 bis 40 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. "Wir sind sehr optimistisch, dieses Ziel zu erreichen", sagte Vorstandschef Markus Lesser. Die Branche sei aber wegen verspätet erteilter Transportgenehmigungen mit Projektverschiebungen in das nächste Jahr konfrontiert. Hinzu kämen volatile Lieferketten, höhere Zinsen und weiter steigende Materialkosten. In den ersten neun Monaten sank der operative Gewinn von PNE um fast 22 Prozent auf 16,5 Millionen Euro. Der Umsatz lag bei 75,1 (Vorjahreszeitraum: 76,7) Millionen.

Die PNE-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,29 Prozent auf 12,26 Euro.

Frankfurt (Reuters)