PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|Weniger Gewinn erwartet
|
13.10.2026 20:34:00
PNE-Aktie unter Druck: Prognosesenkung nach Verzögerungen bei Verkäufen
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte nun nur noch zwischen 60 und 75 Millionen Euro landen, wie der SDAX-Konzern am Dienstagabend nach Börsenschluss in Cuxhaven mitteilte. Um Sonderposten bereinigt dürften es noch 65 bis 80 Millionen sein. Bisher war PNE von 90 bis 120 Millionen Euro Ergebnis ausgegangen - beziehungsweise auf bereinigter Basis von 110 bis 140 Millionen Euro. Die Aktie verliert nachbörslich via Tradegate zeitweise 12,71 Prozent auf 6,25 Euro.
Vor dem Hintergrund eines insgesamt schwierigen Branchenumfelds habe die Gesellschaft ihre bisherigen Einschätzungen zu den erwarteten Veräußerungszeitpunkten vor allem von Windparkprojekten neu bewertet, hieß es. Die ursprünglich für 2026 vorgesehenen Ergebnisbeiträge würden teilweise erst 2027 realisiert. Gleichzeitig will PNE einige für den Verkauf geplante Windparks behalten.
/men/he
CUXHAVEN (dpa-AFX)
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