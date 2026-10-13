PNE Aktie

PNE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Weniger Gewinn erwartet 13.10.2026 20:34:00

PNE-Aktie unter Druck: Prognosesenkung nach Verzögerungen bei Verkäufen

PNE-Aktie unter Druck: Prognosesenkung nach Verzögerungen bei Verkäufen

Der Windparkprojektierer PNE erwartet wegen Verschiebungen einzelner Projekte in diesem Jahr deutlich weniger Gewinn.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte nun nur noch zwischen 60 und 75 Millionen Euro landen, wie der SDAX-Konzern am Dienstagabend nach Börsenschluss in Cuxhaven mitteilte. Um Sonderposten bereinigt dürften es noch 65 bis 80 Millionen sein. Bisher war PNE von 90 bis 120 Millionen Euro Ergebnis ausgegangen - beziehungsweise auf bereinigter Basis von 110 bis 140 Millionen Euro. Die Aktie verliert nachbörslich via Tradegate zeitweise 12,71 Prozent auf 6,25 Euro.

Vor dem Hintergrund eines insgesamt schwierigen Branchenumfelds habe die Gesellschaft ihre bisherigen Einschätzungen zu den erwarteten Veräußerungszeitpunkten vor allem von Windparkprojekten neu bewertet, hieß es. Die ursprünglich für 2026 vorgesehenen Ergebnisbeiträge würden teilweise erst 2027 realisiert. Gleichzeitig will PNE einige für den Verkauf geplante Windparks behalten.

/men/he

CUXHAVEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SDAX-Papier PNE-Aktie: Diese Dividende entfällt auf PNE-Anleger
PNE im Fokus von Investoren - Verkauf des gesamten Unternehmens möglich - Aktie bricht ein
PNE-Aktie dennoch schwächer: Starke Zuwächse bekräftigen Jahresziele

Bildquelle: PNE

Nachrichten zu PNE AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PNE AG

mehr Analysen
14.08.26 PNE Buy Warburg Research
18.06.26 PNE Buy Warburg Research
19.05.26 PNE Buy Warburg Research
04.02.26 PNE Buy Warburg Research
14.01.26 PNE Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PNE AG 6,32 -11,73% PNE AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen