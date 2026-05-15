PNE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PNE präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PNE ein EPS von -0,140 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 56,2 Millionen EUR gegenüber 27,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at