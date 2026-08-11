PNE im Fokus von Investoren - Verkauf des gesamten Unternehmens möglich - Aktie bricht ein

Das Unternehmen teilte am Montagabend mit, dass die von ihr initiierte Investorensuche den Erwerb von bis zu 100 Prozent ihrer Aktien umfasse und bestätigte damit in diesem Punkt einen vorhergehenden Bericht des "Handelsblatt". Allerdings deute das erhaltene Marktinteresse darauf hin, dass die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der PNE -Aktie liegen. Der Medienbericht hatte hingegen Hoffnungen auf einen Aufschlag gemacht. Anleger zogen sich zurück.

Der PNE-Aktienkurs brach am Dienstagvormittag um ein Fünftel ein. Der Abschlag seit dem Jahreswechsel ist in etwas genauso hoch. "Es ist nun unsicher, ob ein Deal zustande kommt", sagte ein Händler.

Im Januar 2023 war bekanntgeworden, dass die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH den Verkauf ihres Anteils an PNE von 48 Prozent abgeblasen hatte. Seitdem hat sich die Aktie mehr als halbiert.

"Es werden momentan viele Gespräche mit Investoren geführt. Aber die Lage auf dem Markt ist, wie sie ist. Der Ausgang ist absolut offen", zitierte das "Handelsblatt" am Montag einen Insider. Mit Ergebnissen sei nicht vor dem Herbst zu rechnen. Die Aktionäre seien über den Vorgang bereits informiert.

Sollte sich ein Käufer finden, rechneten Insider mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro, hatte es in dem Bericht geheißen. An der Börse ist PNE zurzeit gut 670 Millionen Euro wert.

PNE erneut unter Druck - Übernahme droht zu scheitern

Die am Vortag bereits schwachen Aktien von PNE dürften die Verluste am Dienstag deutlich ausweiten. Der Versuch des Projektentwicklers für Erneuerbare Energien , sich aufkaufen zu lassen, droht erst einmal zu scheitern. Anleger quittierten das mit Aktienverkäufen, der Kurs sackte via XETRA zuletzt um 19,21 Prozent ab auf 7,99 Euro.

Das Unternehmen hatte am Vorabend wissen lassen, dass die von ihr initiierte Investorensuche auf ein verhaltenes Interesse gestoßen sei. Die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber lägen unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der PNE-Aktie. Ein Medienbericht hatte zuvor hingegen Hoffnungen auf einen Aufschlag gemacht. "Es ist nun unsicher, ob ein Deal zustande kommt", sagte ein Händler.

Mitte Juni war der Kurs der PNE-Aktie in der Spitze bis auf 11,86 Euro gestiegen; das war der höchste Stand seit Oktober vergangenen Jahres. Grund waren Spekulationen am Markt, dass das Unternehmen bei einer Übernahme mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden könnte. Anschließend konsolidierten die Papiere zwischen etwa 10,20 und 11 Euro. Aus dieser Spanne waren die Aktien zuletzt nach unten herausgefallen. Per Montagsschluss war PNE an der Börse noch knapp 760 Millionen Euro wert.

Preisvorstellungen liegen offenbar unter Börsenkurs

Allerdings deutet das bislang erhaltene Marktinteresse laut PNE darauf hin, dass die Preisvorstellungen möglicher Käufer unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der PNE-Aktie liegen. Der "Handelsblatt"-Bericht hatte hingegen Hoffnungen auf einen Aufschlag geweckt.

Entscheidung wohl nicht vor Herbst

"Es werden momentan viele Gespräche mit Investoren geführt. Aber die Lage auf dem Markt ist, wie sie ist. Der Ausgang ist absolut offen", zitierte die Zeitung einen Insider. Mit Ergebnissen sei nicht vor dem Herbst zu rechnen. Die Aktionäre seien über den Vorgang bereits informiert. Sollte sich ein Käufer finden, rechneten Insider mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro, hatte es in dem Bericht geheißen. An der Börse ist PNE zurzeit knapp 760 Millionen Euro wert. Auf Anfrage der Zeitung habe ein PNE-Sprecher keinen Kommentar abgeben wollen.

DÜSSELDORF (dpa-AFX)