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Neuer Eigentümer? 10.08.2026 21:03:00

PNE im Fokus von Investoren - Verkauf des gesamten Unternehmens möglich - Aktie gibt Gewinne ab

PNE im Fokus von Investoren - Verkauf des gesamten Unternehmens möglich - Aktie gibt Gewinne ab

Der Windparkentwickler PNE könnte vollständig in neue Hände gehen.

Es liefen Gespräche, in denen das Unternehmen als Ganzes zum Kauf angeboten würde, berichtete das "Handelsblatt" am Montagabend unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. PNE bestätigte am Montagabend, dass die von ihr initiierte Investorensuche den Erwerb von bis zu 100 Prozent ihrer Aktien umfasst. Im Januar 2023 war bekanntgeworden, dass die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH den Verkauf ihres Anteils von 48 Prozent abgeblasen hat.

PNE-Aktie nachbörslich zunächst im Plus

Anleger schöpften am Montag offenbar neuen Optimismus, dass es dieses Mal mit dem Verkauf klappen könnte. Die PNE-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zunächst um fünf Prozent zu. Anschließend drehte der Kurs und gab zuletzt rund vier Prozent nach. Damit lag die Aktie nahezu im gleichen Umfang unter dem Xetra-Schlusskurs.

Preisvorstellungen liegen offenbar unter Börsenkurs

Allerdings deutet das bislang erhaltene Marktinteresse laut PNE darauf hin, dass die Preisvorstellungen möglicher Käufer unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der PNE-Aktie liegen. Der "Handelsblatt"-Bericht hatte hingegen Hoffnungen auf einen Aufschlag geweckt.

Entscheidung wohl nicht vor Herbst

"Es werden momentan viele Gespräche mit Investoren geführt. Aber die Lage auf dem Markt ist, wie sie ist. Der Ausgang ist absolut offen", zitierte die Zeitung einen Insider. Mit Ergebnissen sei nicht vor dem Herbst zu rechnen. Die Aktionäre seien über den Vorgang bereits informiert. Sollte sich ein Käufer finden, rechneten Insider mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro, hatte es in dem Bericht geheißen. An der Börse ist PNE zurzeit knapp 760 Millionen Euro wert. Auf Anfrage der Zeitung habe ein PNE-Sprecher keinen Kommentar abgeben wollen.

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

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Bildquelle: PNE

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