PNE macht Fortschritte beim Verkauf des US-Geschäfts - Kurssprung

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windpark-Entwickler PNE kommt beim Verkauf seines US-Geschäfts voran. Mehrere Erwerbsinteressenten hätten unverbindliche Angebote abgegeben, teilte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Montagabend mit. Ob es zur Veräußerung komme sowie der mögliche Preis seien offen, ein außerordentlicher Ergebnisbeitrag sei aber denkbar. Verhandlungen sollen zeitnah mit ausgewählten Bietern aufgenommen werden, wie es weiter hieß. Die Aktien stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut acht Prozent.

PNE bietet für Windparks an Land die Entwicklung, Finanzierung, Realisierung, den Betrieb, Vertrieb und das Repowering an. Auf See entwickelt PNE die Parks bis zur Baureife.

Die USA gehören dabei bislang zu den kleineren Märkten von PNE, das Geschäft wurde aber sowohl mit Wind- als auch Solarparkprojekten ausgebaut. Grund für die Überlegung es zu verkaufen, sind die hohen erforderlichen Investitionen in dem Land, sowie die zu hinterlegenden Sicherheitsleistungen, hatte es jüngst geheißen. Die Margen zu halten, würde PNE zufolge zulasten des Ausbaus des Eigenbetriebsportfolios in Europa gehen./mis/he