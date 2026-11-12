PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|Zahlen im Fokus
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12.11.2026 11:55:00
PNE verbessert Umsatz und Ebitda – Aktie im Fokus
Unter dem Strich konnte das Unternehmen im Berichtszeitraum den Verlust reduzieren. Die erst jüngst gekappte Gewinnprognose für das laufende Jahr wegen Verschiebungen einzelner Projekte in diesem Jahr bestätigte der Konzern. Die ursprünglich für 2026 vorgesehenen Ergebnisbeiträge würden teilweise erst 2027 realisiert, hatten die Cuxhavener bereits Mitte Oktober mitgeteilt. Gleichzeitig will PNE einige für den Verkauf geplante Windparks behalten.
PNE-Aktien stoppen Abwärtstrend nach Quartalszahlen
Die Aktien von PNE haben nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen des Wind- und Solarparkbetreibers am Donnerstag ihren Abwärtstrend der vergangenen drei Monate vorerst gestoppt. Die PNE-Aktie springt via XETRA zeitweise 5,55 Prozent auf 5,23 Euro hoch.
Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursverlust von rund 48 Prozent zu Buche. Allein seit Anfang August waren die Papiere nach Spekulationen über eine schwierige Suche nach einem Käufer und nach einer Gewinnwarnung des Unternehmens um bis zu 53 Prozent eingebrochen.
PNE steigerte trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten. Der Erlös kletterte um knapp sechs Prozent, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich von 26,6 auf 43,9 Millionen Euro. Das jüngst gekappte Ergebnisziel für 2026 bestätigte das Unternehmen.
CUXHAVEN (dpa-AFX)
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