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30.10.2026 06:31:28
Pngs Gargi Fashion Jewellery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Pngs Gargi Fashion Jewellery hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 10,24 INR. Im letzten Jahr hatte Pngs Gargi Fashion Jewellery einen Gewinn von 9,88 INR je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 540,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pngs Gargi Fashion Jewellery einen Umsatz von 464,5 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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