Pngs Gargi Fashion Jewellery hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pngs Gargi Fashion Jewellery hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 4,91 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 295,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 226,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 30,05 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 28,62 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,49 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,26 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at