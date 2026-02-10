|
Pngs Gargi Fashion Jewellery legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Pngs Gargi Fashion Jewellery hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,13 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pngs Gargi Fashion Jewellery ein EPS von 8,83 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Pngs Gargi Fashion Jewellery 460,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 362,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
