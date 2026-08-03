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03.08.2026 06:31:29
Pngs Gargi Fashion Jewellery präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Pngs Gargi Fashion Jewellery äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,82 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,13 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 302,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 273,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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