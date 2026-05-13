PNGS Reva Diamond Jewellery stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PNGS Reva Diamond Jewellery lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 28,41 INR. Im letzten Jahr hatte PNGS Reva Diamond Jewellery einen Gewinn von 27,20 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 70,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,39 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,58 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at