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02.11.2026 06:31:29
PNM Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PNM Resources lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 USD. Im Vorjahresviertel hatte PNM Resources 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 733,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 647,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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