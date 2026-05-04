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04.05.2026 06:31:29
PNM Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PNM Resources stellte am 01.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PNM Resources ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 505,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 482,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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