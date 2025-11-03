PNM Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PNM Resources veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 647,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 569,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at