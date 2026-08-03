PNM Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PNM Resources hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 548,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 502,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at