PNSC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PNSC hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 10,92 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,85 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 9,74 Milliarden PKR gegenüber 9,01 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at