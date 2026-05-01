PNSC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PNSC hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 8,22 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PNSC 35,65 PKR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,92 Milliarden PKR, während im Vorjahreszeitraum 8,56 Milliarden PKR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at