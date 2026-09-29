29.09.2026 06:31:29

PNSC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PNSC stellte am 28.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 70,88 PKR. Im Vorjahresviertel waren 25,29 PKR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PNSC im vergangenen Quartal 18,91 Milliarden PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 104,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PNSC 9,23 Milliarden PKR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 108,77 PKR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PNSC ein Gewinn pro Aktie von 103,23 PKR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,62 Milliarden PKR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 50,98 Milliarden PKR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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