PNSC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PNSC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 49,64 PKR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PNSC 18,75 PKR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,90 Milliarden PKR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,41 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at