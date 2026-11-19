Poalim IBI Managing Underwriting lud am 17.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,440 ILS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 67,09 Prozent auf 10,2 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 31,1 Millionen ILS gelegen.

Redaktion finanzen.at