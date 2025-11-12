Poalim IBI Managing Underwriting präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Poalim IBI Managing Underwriting hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,44 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Poalim IBI Managing Underwriting noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 ILS in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 31,1 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,1 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at