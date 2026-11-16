POCL Enterprises informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

POCL Enterprises hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,43 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 5,11 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,63 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at