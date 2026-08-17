POCL Enterprises präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

POCL Enterprises ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat POCL Enterprises die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,01 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,11 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,66 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,72 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at