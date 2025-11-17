POCL Enterprises präsentierte Quartalsergebnisse

POCL Enterprises lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 2,80 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei POCL Enterprises noch ein Gewinn pro Aktie von 3,45 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,63 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,73 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at