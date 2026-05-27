POCL Enterprises veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

POCL Enterprises hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,25 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,77 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,32 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,72 Milliarden INR umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 13,76 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,18 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,21 Prozent zurück. Hier wurden 14,32 Milliarden INR gegenüber 14,49 Milliarden INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at