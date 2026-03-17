MAH Aktie
WKN DE: A417F8 / ISIN: GB00BV0VHK88
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17.03.2026 14:00:00
Poco X8 Pro Max: Xiaomi stellt Android-Smartphone mit riesigem 8500-mAh-Akku vor
Die Xiaomi-Marke Poco hat zwei neue Smartphone-Modelle vorgestellt. Das Poco X8 Pro Max glänzt dabei mit einem 8500-mAh-Akku.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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