Podcast: Microsoft-Coup - deshalb lässt sich der Softwareriese Activision Blizzard wirklich 70 Milliarden Dollar kosten

Es war die große Überraschung zum Wochenstart. Der Software-Gigant Microsoft gab die Übernahme des Gaming-Riesen Activision Blizzard bekannt. Zu den bekanntesten Spielen gehören hier unter anderem das Rollenspiel „World of Warcraft“, „Call of Duty“ oder auch „Candy Crush“. Mit der Akquisition würde Microsoft zum drittgrößten Spieleentwickler der Welt aufsteigen – sofern die Wettbewerbsaufsicht zustimmt. In der aktuellen Ausgabe von „Money Train – der Aktienexpress“ spricht Martin Weiß mit AKTIONÄR-Redakteur und Gamingexperte Benedikt Kaufmann über das, was bisher über den geplanten Kauf bekannt ist, die neue mögliche strategische Ausrichtung von Microsoft sowie das unternehmerische Potenzial, das in den abertausenden Activision-Blizzard-Spielern steckt. "Money Train" hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR. Übrigens: Wer jetzt auf die Gaming-Branche setzen möchte, findet im Gaming Index von DER AKTIONÄR gleich 10 aussichtsreiche Unternehmen zum Investieren. Hinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.