Courtside Group Aktie
WKN DE: A3D733 / ISIN: US22275C1053
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12.08.2026 15:31:26
PodcastOne Q1 Loss Widens From Higher Expenses; Shares Down
(RTTNews) - On Wednesday, PodcastOne Inc. (PODC), a podcast sales network, reported wider loss in first quarter of 2027, mainly due to higher expenses, compared to the prior year.
On the Nasdaq, the shares were trading 6.63 percent lower at $3.1000.
Net loss for the quarter widened to $1.56 million or $0.05 per share from loss of $1.05 million or $0.04 per share in the same quarter last year.
Revenue for the first quarter increased to $16.13 million from $14.99 million in the previous year.
Total operating expenses went up to $17.68 million from $16.05 million in the previous year.
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Nachrichten zu Courtside Group Inc Registered Shs
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11.08.26
|Ausblick: Courtside Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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