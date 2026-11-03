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03.11.2026 06:31:28
Poddar Pigments: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Poddar Pigments hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 2,97 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,39 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 941,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 914,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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