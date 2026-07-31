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31.07.2026 06:31:29
Podravska banka dd legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Podravska banka dd präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,03 EUR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Podravska banka dd im vergangenen Quartal 8,6 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Podravska banka dd 8,2 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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