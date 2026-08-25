Poema Global A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Poema Global A hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Poema Global A ein Ergebnis je Aktie von -1,800 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 70,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Poema Global A 65,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at