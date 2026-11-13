Poema Global A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Poema Global A äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD gegenüber -1,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 70,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Poema Global A 77,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at