14.11.2025 06:31:28
Poema Global A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Poema Global A hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Poema Global A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
