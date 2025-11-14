Poema Global A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Poema Global A hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Poema Global A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at