Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
|
01.05.2026 22:12:48
POET, Applied Materials Get 2X Boost With New Leveraged ETFs, As Defiance Doubles Down On AI Semiconductors
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Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|3 875,00
|-1,02%
|Applied Materials Inc.
|334,95
|2,51%