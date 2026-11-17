POET Technologies lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 243,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at