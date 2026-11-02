POET Technologies Aktie

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WKN DE: A3DWD8 / ISIN: CA73044W3021

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02.11.2026 14:19:40

POET Technologies Names Giovanni Pacelli CFO, Succeeding Thomas Mika

(RTTNews) - Optical networking technology company POET Technologies Inc. (POET) Monday announced the appointment of Giovanni Pacelli as Chief Financial Officer, effective November 2, succeeding Thomas Mika.

The company said Mika, who has been serving as CFO for the past 10 years, will remain with POET through December 2, 2026, to support the transition.

Pacelli joins the company from Silicon Laboratories Inc. (SLAB), where he served as Senior Director of Finance.

The company also granted Pacelli 384,615 restricted share units that will vest in equal installments over three years.

POET plans to release its third-quarter 2026 financial results on November 16.

Shares of POET Technologies up 4.23% to $5.42 in premarket trading after ending Friday's session down 8.13%.

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Aktien in diesem Artikel

POET Technologies 4,56 -1,51% POET Technologies
Silicon Laboratories Inc. 198,00 0,51% Silicon Laboratories Inc.

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